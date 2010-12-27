СКА обыграл "Динамо М" со счетом 3:2

Игра прошла на московском стадионе.

Хоккейный клуб СКА одержал 11-ю победу подряд в рамках КХЛ. Команда обыграла "Динамо М" со счетом 3:2 после серии буллитов.

Для СКА матч прошел на выезде. Первую шайбу забил соперник на 7-й минуте, затем петербургский клуб сравнял счет на 31-й минуте. Решающее очко команде принес Евгений Кетов, который попал в ворота соперника по время серии буллитов.

В следующий раз СКА сыграет 17 декабря со "Северосталью".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира в течение 4 лет.

Фото: пресс-служба СКА