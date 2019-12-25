Дубль Голдобина помог СКА победить "Сочи" в матче КХЛ.

Петербургский СКА обыграл "Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча, состоявшаяся 21 ноября, завершилась со счётом 5:2 в пользу армейцев, передает spb.aif.ru.

В составе СКА шайбы забросили Василий Атанасов на 3-й минуте, Николай Голдобин на 25-й и 36-й, Егор Савиков на 33-й и Василий Глотов на 55-й минуте. У хозяев отличился Егор Петухов, оформивший дубль на 39-й и 49-й минутах.

После третьей пропущенной шайбы вратаря "Сочи" Петра Андреянова заменили на Дамира Шаймарданова.

Поражение стало для сочинской команды пятым подряд. После 29 матчей клуб набрал 17 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. СКА располагается на 8-й строчке с 30 очками после 28 встреч.

Следующий матч петербуржцы проведут 25 ноября на домашнем льду против ярославского "Локомотива". "Сочи" 26 ноября примет нижнекамский "Нефтехимик".

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

Фото: pxhere