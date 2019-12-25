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Из окна многоэтажки на улице Маршала Захарова выпала женщина
Сегодня, 15:05
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Alena_Zinovieva

Из окна многоэтажки на улице Маршала Захарова выпала женщина

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Рядом с ней обнаружили телевизионный кабель длиной почти 20 метров.

Днем 8 июня в Красносельском районе Петербурга произошло ЧП. На улице Маршала Захарова из окна многоэтажки выпала женщина, которой на вид около 30-40 лет. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Рядом с женщиной обнаружили телевизионный кабель длиной почти 20 метров. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. В частности, им необходимо определить из окна какой квартиры выпала пострадавшая, и почему рядом с ней лежал кабель.

Ранее мы писали, что четырехлетняя девочка выпала из окна дачи под Всеволожском.

Фото: pixabay.com

Теги: выпала из окна, падение с высоты, телевизионный кабель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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