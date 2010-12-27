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Рядом с поселком Репино "Форд" перевернулся в луже
Сегодня, 12:11
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Rybka123

Рядом с поселком Репино "Форд" перевернулся в луже

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В комментариях к записи об аварии пользователи пошутили над неудачным понедельником для автолюбителя.

Утром 18 марта в Ленобласти произошла авария. По словам очевидцев, на дороге между поселком Репино и поселком Ленинское в луже лежит перевернутый "Форд Фокус". Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Причины ДТП и данные о пострадавших уточняются. В комментариях к записи об аварии пользователи пошутили над неудачным понедельником для автолюбителя.

- Хочет чтобы пузико почесали похоже

- Форд упал и встать не может. Ждет он кто ему поможет.

- В поворот войти не смог, весь до ниточки промок.

- К теплу!!!

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: переврнулся автомобиль, поселок репино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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