Рядом с поселком Репино "Форд" перевернулся в луже

Утром 18 марта в Ленобласти произошла авария. По словам очевидцев, на дороге между поселком Репино и поселком Ленинское в луже лежит перевернутый "Форд Фокус". Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.
Причины ДТП и данные о пострадавших уточняются. В комментариях к записи об аварии пользователи пошутили над неудачным понедельником для автолюбителя.
- Хочет чтобы пузико почесали похоже
- Форд упал и встать не может. Ждет он кто ему поможет.
- В поворот войти не смог, весь до ниточки промок.
- К теплу!!!
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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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