Рядом с магазином "Максидом" сбили молодого человека

Мужчина жив.

Вечером 10 августа, на Дунайском проспекте рядом с магазином "Максидом" иномарка наехала на молодого человека. Очевидцы сообщают, что мужчина жив.

Сбит человек, живой, вывернута лодыжка отмечает автовладелец

Прохожие отмечают, что пострадавший сам виновен в аварии. Мужчина неожиданно выбежал из не просматриваемой зоны на проезжую часть, водитель просто не увидел молодого человека.

На месте аварии работают медики и сотрудники ДПС.

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Фото: ДТП и ЧБ Санкт-Петербург/ВК