Рядом с магазином "Максидом" сбили молодого человека

Вечером 10 августа, на Дунайском проспекте рядом с магазином "Максидом" иномарка наехала на молодого человека. Очевидцы сообщают, что мужчина жив.
Сбит человек, живой, вывернута лодыжка
отмечает автовладелец
Прохожие отмечают, что пострадавший сам виновен в аварии. Мужчина неожиданно выбежал из не просматриваемой зоны на проезжую часть, водитель просто не увидел молодого человека.
На месте аварии работают медики и сотрудники ДПС.
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Фото: ДТП и ЧБ Санкт-Петербург/ВК