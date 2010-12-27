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Рядом с магазином "Максидом" сбили молодого человека
Сегодня, 18:29
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IRINA_CHALKINA
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Рядом с магазином "Максидом" сбили молодого человека

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Мужчина жив.

Вечером 10 августа, на Дунайском проспекте рядом с магазином "Максидом" иномарка наехала на молодого человека. Очевидцы сообщают, что мужчина жив. 

Сбит человек, живой, вывернута лодыжка

отмечает автовладелец

Прохожие отмечают, что пострадавший сам виновен в аварии. Мужчина неожиданно выбежал из не просматриваемой зоны на проезжую часть, водитель просто не увидел молодого человека. 

На месте аварии работают медики и сотрудники ДПС.

Ранеее мы писали о том, что во Фрунзенском районе столкнулся автобус и черный "Форд".

Фото: ДТП и ЧБ Санкт-Петербург/ВК

Теги: дтп сбили человека , дунайский проспект сбили человека , иномарка сбила человека
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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