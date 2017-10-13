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Рядом с Сертолово будут проходить учения, в результате которых возможны летальные исходы
Вчера, 21:28
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ProkVad
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Рядом с Сертолово будут проходить учения, в результате которых возможны летальные исходы

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Учения на военном полигоне могут привести к летальным исходам членов СНТ.

6 февраля стало известно, что в период с 10 по 18 февраля с 9.00 до 2.00 на территории полигона войсковой части будут проходить учения, в связи с чем начальник полигона просит членов садоводчесекого некоммерческого товарищества (СНТ) внимательно отнестись к нахождению рядом с полигоном.

"В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона в период проведения учения, прошу Вас довести до проживающих на территории СНТ о запрещении прохода на территорию полигона в указанный период...", - пишет начальник полигона Цой.

 

Фото: 47news

Теги: ленобласть , сертолово , снт , спб , учения
Категории: Лента новостей Новости СПб

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