Рядом с Сертолово будут проходить учения, в результате которых возможны летальные исходы

Учения на военном полигоне могут привести к летальным исходам членов СНТ.

6 февраля стало известно, что в период с 10 по 18 февраля с 9.00 до 2.00 на территории полигона войсковой части будут проходить учения, в связи с чем начальник полигона просит членов садоводчесекого некоммерческого товарищества (СНТ) внимательно отнестись к нахождению рядом с полигоном.

"В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона в период проведения учения, прошу Вас довести до проживающих на территории СНТ о запрещении прохода на территорию полигона в указанный период...", - пишет начальник полигона Цой.

Фото: 47news