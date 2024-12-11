Руководство ульяновского вуза обвинили в необоснованном зачислении 129 иностранных студентов

СК РФ возбудил уголовные деда.

Лица из числа руководства Ульяновского государственного политехнического университета обвиняются в необоснованном зачислении не менее 129 иностранных студентов. Соответствующей информацией поделились сотрудники прес-сслужбы Следственного комитета России по региону. Известно, что возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 285 УК РФ. Речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. За каждого зачисленного студента из федерального бюджета на счет вуза переводились денежные средства. Ущерб государству составил порядка 20 миллионов рублей.

С 2022 по 2025 год они безосновательно зачисляли в вуз иностранных студентов, не владеющих русским языком и не способных осваивать образовательную программу. пресс-служба СК РФ

Сотрудниками ФСБ было задержаны четверо должностных лиц вуза. Сейчас им предъявлены обвинения. По ходатайству следователя суд принял решение заключить под стражу троих обвиняемых, еще один помещен под домашний арест. Силовики совместно с представителями Росгвардии провели обыски и рейдовые мероприятия в общежитии высшего учебного заведения.

Более половины петербуржцев поддерживают введение "сухого закона".

Фото и видео: Следственный комитет России