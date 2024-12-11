62% петербуржцев поддерживают “сухой закон” до 21 года

2 из 3 петербуржцев одобряют предложение Следственного комитета РФ.

Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob, 62% экономически активных жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 21 года поддерживают инициативу Следственного комитета РФ о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года.

Инициативу одобряют практически 2 из 3 горожан, 21% опрошенных высказались против запрета, а 17% затруднились с ответом.

Интересно отметить, что предложение Следственного комитета РФ поддерживают 7 из 10 петербуржцев, не употребляющих алкоголь, и 60% тех, кто иногда употребляет спиртное.

Наибольшую поддержку инициатива получила среди горожан в возрасте от 35 до 45 лет (70%), а также среди женщин (64% против 60% среди мужчин).

Ранее Piter.TV сообщал, что эксперт рассказал, стоит ли ожидать россиянам сухого закона.

Фото: unsplash