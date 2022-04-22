Розовый торт в Петербурге: как в Петропавловской крепости отметили Масленицу

В Петропавловской крепости 22 февраля состоялось прощание с зимой: масленичные гуляния, старинные забавы, концерт на площади и блинный торт весом 700 килограммов.

С 12 утра воскресенья, 22 февраля, в Петропавловской крепости посетителей развлекали праздничными играми и интерактивными зонами. Повсюду было расположено много арт-объектов и фудтраков с блинами.

Мы видим целый день очень весёлых, позитивных людей, и это замечательный праздник. Леонид, работник мероприятия

На Соборной площади для всех желающих был организован концерт, народ пел, танцевал и наслаждался ярким зрелищем. Затем пришло время отведать громадный розовый блинный торт весом 700 килограммов, который сотрудники "Теремка" приготовили специально для этого мероприятия по рецепту няни Александра Пушкина.

Кульминацией праздника стало театрализованное шествие артистов с гигантской фигурой-сударыней. А в конце мероприятия гостей ждало свето-пиротехническое шоу.

Атмосфера на празднике бурная, весёлая из-за того, что много людей. Мы ходили везде, участвовали в мероприятиях по пути до блинчиков: кидали валенки, загадывали желания Маргарита, гостья праздника

В этот день Петропавловская крепость была практически вся заполнена и никто не ушел с праздника без хорошего настроения!

Материал подготовили Дарья Грибкова, Елизавета Головина, Елизавета Соболева (молодежная редакция Piter.TV)

Видео: Piter.TV (молодёжная редакция)