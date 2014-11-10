  1. Главная
Сегодня, 20:00
Рождественский орган при свечах

Рождественский орган при свечах состоится 31 декабря в 20:00 в Петрикирхе

В честь Нового Года и Рождества Amadeus Concerts приглашает вас на праздничный концерт, где прозвучат традиционные рождественские произведения и избранная органная музыка разных эпох и композиторов.

Концерт "Рождественский Орган при свечах" — великолепный шанс познакомиться с традицией европейской праздничной музыки и почувствовать тот самый "дух рождества", который все мы видели в кинофильмах.

Особое ощущение дополнится невероятной атмосферой места и свет сотен свечей, которыми будет украшена сцена и весь зал.

Подарите себе и своим близким органный вечер — будет волшебно!

Исполнители:
Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Сергей Силаевский — органист, дирижер и художественный руководитель органных концертов в Петрикирхе в Санкт-Петербурге , выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.

