Рождественский концерт Меги Гогитидзе в Aurora Concert Hall

Возрастное ограничение 16+.

Меги – уникальная певица из Грузии, вокалистка и автор песен, создавшая собственный неповторимый стиль. Это потрясающий микс грузинской этники, мелодичности и проникновенных поэтических строчек, обрамленных современным звучанием. Меги удивительным образом смешивает разные жанры - джаз, электронику, этнику, рок, трип-хоп и хип-хоп.

Сейчас Меги знают не только в родной Грузии, но и по всему миру. Популярность Меги растет стремительными темпами. Она выступает с аншлаговыми концертами в Москве, Санкт-Петербурге, Баку, Ереване. Она гастролировала с большим туром по городам России – Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Пятигорск, Махачкала, Владикавказ, Саратов, Самара и др.

Чистый вокал и самобытная манера исполнения Меги уникальны. Музыку и тексты певица пишет сама, но иногда обращается и к творчеству любимых поэтов (Важа Пшавела, Терентий Гранели, Иосиф Бродский, Анна Ахматова). Меги поет на русском и грузинском языках. Но даже не зная грузинского, слушатели тепло принимают песни Гогитидзе, потому что она исполняет их душой.

Фото: предоставлено организаторами