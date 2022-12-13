Розенбаум заступился за арестованных Беркович и Петрийчук на концерте в БКЗ

По его мнению, государство чересчур строго отнеслось к режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которых на два месяца отправили в СИЗО по делу об оправдании терроризма.

Певец и композитор Александр Розенбаум на концерте ко Дню Победы в БКЗ "Октябрьский" поддержал фигурантов так называемого нового "театрального дела". По его мнению, государство чересчур строго отнеслось к режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которых на два месяца отправили в СИЗО по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Видеозапись появилась в телеграм-канале "Новой газеты".

По словам Розенбаума, он не смотрел спектакль "Финист Ясный Сокол", но "Женя Беркович и Светлана Петрийчук написали об обманутых женщинах. Мы понимаем, что кому-то захотелось, но у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно в кандалах двух девушек?".

Розенбаум добавил, что в случае с двумя фигурантками необходимо "включать заднюю". Спектакль, за которых их преследуют, ранее получил премию "Золотая маска". Постановка посвящена россиянкам, которые связали свою жизнь со сторонниками радикального ислама.

Ранее в квартире писательницы Нины Катерли прошел обыск. Утром 4 мая в дом к писательнице пришли сотрудники СК из-за спектакля "Финист — Ясный Сокол", который поставила её внучка, театральный режиссер Женя Беркович.

Фото: Piter.tv

