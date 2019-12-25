Росздравнадзор получил 7 тыс. сообщений о нежелательных реакциях на вакцинацию от COVID-19

Это число составляет 0,018% от всех, кто привился от коронавируса.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова завила, что в ведомство поступило около семи тысяч заявлений о случаях нежелательных реакций на вакцинацию от COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

По словам специалиста, от общего числа людей, которые прошли курс вакцинации от коронавируса, "это минимальная доля".

На сегодняшний день на территории Российской Федерации в базу фармаконадзора поступило порядка 7 тыс. заявлений о 7 тыс. случаев нежелательных реакций, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных. Алла Самойлова, руководитель Росздавнадзора

Она подчеркнула, что на данный момент нет информации, которая могла бы указывать на какие-либо проблемы безопасности прививок от коронавируса.

Ранее глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко завил, что большинство пациентов, которых привозят в медицинские учреждения с COVID-19, не прошли курс вакцинации против него. Министр подчеркнул, что привитые пациенты не попадают в реанимацию.

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