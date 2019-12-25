Ростелеком объявил конкурс на заключение договора по аудиту своей отчетности

Зарегистрированное в Петербурге ПАО "Ростелеком" объявило открытый Конкурс на право заключения договора по аудиту своей бухгалтерской отчетности.
Аудитору придется заниматься отчетностью компании, подготовленной как по российским стандартам (РСБУ), так и по международным (МСФО) за нынешний год. Ему предстоит также провести аудит сокращенной промежуточной отчетности компании по МСФО за первое полугодие следующего года. В закупке, размещенной "Ростелекомом", указаны и некоторые другие, подлежащие аудиту документы.
За эти услуги ПАО готово заплатить около 130,6 миллионов рублей.
Конверты с заявками на участие в конкурсе принимаются до 12 часов 30 минут 13 марта.
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Фото Pixabay.com
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