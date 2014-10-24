Рост производства продукции АПК в Ленобласти в 2022 году составил 2,4%

За 10 месяцев 2022 года объем производства продукции сельского хозяйства в Ленинградской области составил 99,3 млрд рублей.

Зампредседателя правительства Ленинградской области по агропромышленному комплексу Олег Малащенко подвёл предварительные итоги работы отрасли за год.

Рост объёмов производства сельского хозяйства в 2022 году составил 2,4%. В этом году Ленобласть произвела рекордный за всю свою историю урожай зерна – 171 тысяча тонн, увеличила на 15% производство картофеля и овощей.

Мы, как всегда, первые в России по производству яиц, лидеры в производстве молока и мяса птицы. Олег Малащенко, зампредседателя правительства 47 региона по агропромышленному комплексу

За 10 месяцев 2022 года объем производства продукции сельского хозяйства в Ленинградской области составил 99,3 млрд рублей. Производство мяса выросло на 3,3% (до 310,6 тыс. тонн), молока – на 3,8% (до 563,5 тыс. тонн), яиц – на 1,9% (до 2,9 млрд штук), надой молока на одну фуражную корову вырос на 5,1% (до 7 864 кг).

Фото: правительство Ленинградской области