Россияне в целях экономии стали чаще покупать небрендовые товары

Доля покупателей таких товаров выросла на 13%.

Россияне стали активнее покупать собственные торговые марки (СТМ) ритейлеров. Делается это в целях экономии денег, пишет "Коммерсант", ссылаясь на отчет Sberbank CIB.

В отчете говорится, что доля россиян, которые предпочитают покупать такие товары, выросла до 37%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 24%. Отмечается, что таким образом россияне хотят сэкономить на продуктах. Подчеркивается, что около двух третей граждан стараются экономить на товарах данной категории.

Кроме того, для самих ритейлеров это довольно позитивный тренд.

Ранее мы писали о том, в какой валюте лучше всего хранить сбережения.

Фото: pixabay