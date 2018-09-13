Аналитик рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения

Идеальными валютами для хранения сбережений он назвал доллары и швейцарские франки.

Начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин рассказал агентству "Прайм", что эффективнее всего хранить сбережения с помощью портфеля валют.

Он отметил, что эффективным способом является не только консервативный портфель, куда входят рубль, доллар и евро, а также более доходные валюты в определенный момент. Включили в него в том числе канадский доллар и швейцарский франк.

А вот идеальными валютами для хранения сбережений Шульгин назвал доллары и швейцарские франки. Рассказал аналитик и про рост рубля.

"Он является бенефициаром роста сырьевых цен, в частности, на нефть и газ. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы он и будет продолжать извлекать выгоду из конъюнктуры рынка энергоносителей", — подчеркнул Шульгин.

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