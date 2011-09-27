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В Петербурге снизилась заболеваемость ковидом после нерабочей недели
Сегодня, 21:29
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В Петербурге снизилась заболеваемость ковидом после нерабочей недели

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за минувшую субботу, 6 ноября, в городе зафиксировали  2551 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее этот показатель составлял 3138 новых случаев. 

 

Стало известно, что в Петербурге значительно снизилась заболеваемость коронавирусом по окончании нерабочей недели. Об этом 7 ноября свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания. 

Так, за минувшую субботу, 6 ноября, в городе зафиксировали  2551 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее этот показатель составлял 3138 новых случаев. 

Добавим, что число выздоровевших пациентов за день составило  1357 пациентов. Не смогли побороть ковид 83 человека. Обследование на коронавирус прошли 24 365 человек.

Ранее за последние сутки вакцинировались более 13 тыс. петербуржцев. Запас вакцины в городе составляет почти 717 тыс. доз.

Фото: Piter.tv

Теги: нерабочая неделя, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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