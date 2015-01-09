За последние сутки вакцинировались более 13 тыс. петербуржцев

Запас вакцины в городе составляет почти 717 тыс. доз.

За последние сутки в Петербурге первично привились почти 6,9 тыс. жителей. Второй компонент вакцины получили 6,4 тыс. горожан. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 7 ноября.

Теперь в городе первый этап вакцинации прошли 1,8 млн человек. Полностью привились более 1,9 млн петербуржцев. Всего в городе работают 177 пунктов, где можно получить компонент российской прививки. Запас вакцины составляет почти 717 тыс. доз.

Запись на вакцинацию осуществляется по телефону "122" либо на сайте "Госуслуги". Отметим, что иммунологическая комиссия изучила 12 случаев смерти среди привитых петербуржцев. Связь вакцинации с летальным исходом не была установлена.

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