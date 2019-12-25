Иммунологическая комиссия изучила 12 случаев смерти среди привитых петербуржцев

Связь вакцинации с летальным исходом не была установлена.

Иммунологическая комиссия в Петербурге рассмотрела 12 случаев смерти после вакцинации. Ни в одном из них причиной не была сама вакцинация, сказал на пресс-конференции в "ТАСС" председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 2 ноября.

Комиссия рассматривает все подозрительные случаи, связанные с вакцинацией.

Ни в одном из случаев, а комиссия — это не чиновники, а практикующие врачи, не было обнаружено оснований утверждать, что наступление летального исхода как-то связано с вакцинацией и использованием вакцины. Дмитрий Лисовец.

Чиновник признал, что смертельные случаи от коронавируса среди привитых тоже есть. Однако прививка сильно снижает риск летального исхода.

Также Лисовец сказал, что власти Петербурга не видят улучшения ситуации с коронавирусом.

Фото: Piter.TV