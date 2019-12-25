Россияне стали меньше денег тратить на продукты питания

Расходы на непродовольственные товары, напротив, выросли.

В первой половине 2020 года россияне увеличили траты на непродовольственные товары. При этом меньше тратить граждане стали на продукты питания, расходы снизились почти к докризисному уровню, то есть с 32,7% до 28,6%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка "Хоум кредит".

Это косвенно подтверждает рост доходов населения и расширение платежеспособного спроса. В докризисный период (I полугодие 2019 года) доля трат на продукты составляла 26,7%, - говорится в сообщении.

Аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский отметил, что драйвером изменений стало возобновление роста доходов россиян. В данном случае сыграла роль и усталость от эпидемиологических ограничений.

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