Между Петербургом и Москвой в августе и сентябре пустят дополнительные поезда

Назначены восемь добавочных отправлений.

Между Петербургом и Москвой в августе и сентябре запустят дополнительные поезда. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Из Петербурга 15, 22 и 29 августа в 21:20 отправиться поезд № 209, а 22 и 29 августа в 21:26 в Москву пойдет поезд № 55. Кроме того, 20, 26 и 27 августа, а также 2 и 3 сентября в 21:24 из Москвы в Петербург отправится поезд № 56.

Приобрести билеты на поезда можно в кассах, в мобильном приложении РЖД и на официальном сайте компании.

Высокоскоростной "Сапсан" доставили в Большой порт Петербурга. Это первый из 13 высокоскоростных поездов новой партии.

Фото: Piter.tv