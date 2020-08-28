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Россияне смогут заряжать гаджеты от тепла тела

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Ученые создали устройства, которые производят энергию при помощи перепадов температур.

Россияне смогут заряжать гаджеты от тепла тела. Об этом рассказали представители Национального исследовательского технологического университета. Ученые разработали миниатюрные устройства (термоячейки). С их помощью производится электроэнергия. Аппараты функционируют за счет перепада температур между разными средами и объектами.

Проектируемые нами материалы позволят создать, например, встроенные в одежду элементы питания электроники, использующие разности температуры человеческого тела и окружающей среды

Игорь Бурмистров, ведущий эксперт МИСиС

Специалисты рассказали, что зарядные устройства нового типа позволят извлекать  рассеиваемую зданиями, промышленными объектами и другими бесплатными источниками энергию. Стать источником энергии сможет даже человеческое тело.

Названы причины неполной зарядки смартфона.

Видео: YouTube / DIY Vlogs
 

 

Теги: гаджеты, зарядка, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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