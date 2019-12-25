Аналитик пояснил, как защитить гаджет от перегрева.

Назван эффективный метод защиты смартфона от самовозгорания в жару. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал в интервью "АиФ" о том, как избежать перегрева мобильного устройства.

Эксперт объяснил, что в первую очередь гаджет не стоит держать под прямыми солнечными лучами. Открытый свет может навредить любой электронике. Во время поездок в автомобиле телефон не следует класть на переднюю панель. Как правило, она сильно нагревается в жару.

Специалист не рекомендует заряжать смартфон на солнце. Это связано с тем, что процесс зарядки и так подразумевает нагревание аккумулятора. К нагреву телефона приводят открытые приложения, которые "съедают" большую часть оперативной памяти устройства. К таким приложениям можно отнести камеру и игры с хорошей графикой.

Думаю, тут человек сразу почувствует, что смартфон перегрелся: может вылететь игра или запись остановится Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group

При использовании гаджета в жару эксперт советует следить за его состоянием, а также делать перерывы.

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