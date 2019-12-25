Россиянам без суда спишут долги на 1,6 млрд рублей

Данная процедура будет совершена в рамках механизма внесудебного банкротства.

Гражданам России будут списаны долги более чем на 1,6 миллиарда рублей. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на замглавы Министерства экономического развития Илью Торосова.

По его словам, данная процедура будет совершена в рамках механизма внесудебного банкротства. В первый год реализации программы упрощенного банкротства от россиян поступило 12 тысяч обращений. На данный момент банкротами признаны 2,5 тысячи граждан страны, еще по пяти тысячам случаев процедура уже запущена.

Торосов отметил, что такой показатель говорит о состоявшемся в РФ институте банкротства. В настоящее время, отметил замглавы министерства, проводится работа по модернизации данной процедуры во внесудебном порядке. Так, планируется позволить гражданам России подать заявку онлайн через Единый портал государственных услуг.

Эксперты отмечают, полноценную социальную функцию освобождения от долгов новый механизм начнет выполнять через несколько лет.

Ранее мы сообщали, что российский фондовый рынок показывает рекордный рост, оценки кредитных рисков страны при этом снизились до уровня, который наблюдался до пандемии коронавируса.

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