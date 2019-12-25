Bloomberg: российский фондовый рынок показал рекордный рост

Центробанк РФ сейчас пытается ограничить инфляцию.

Российский фондовый рынок показывает рекордный рост, оценки кредитных рисков страны при этом снизились до уровня, который наблюдался до пандемии коронавируса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По информации агенства, в настоящее время российские рынки восстанавливаются. Этому способствуют попытки Банка России ограничить инфляцию, а также рост цен на сырье и некоторые другие факторы.

В 2021 году прогнозируется, что российская экономика вырастет на 3,9%. При этом валютные резервы России достигли рекордных отметок. На 23% с начала этого года вырос и индекс Мосбиржи, а долларовый индекс РТС - на 26%. Опрошенные эксперты отметили, что Россия инвесторов привлекает предсказуемой средой.

В мире, полном неопределенности, Россия - это надежная страна с предсказуемой финансовой политикой, сильным балансом и экспортом, цены на который стремительно растут. Пол Макнамара, валютный менеджер компании GAM Investment Management

Напомним, что 10 сентября Центробанк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых.

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