В России 2,4 тыс. человек за год добились бесплатного банкротства без суда

Процедура не стала массовой.

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) на 30 августа этого года содержалось 12,3 тыс. записей об обращениях россиян за списанием долгов в упрощенном порядке. Однако списать долги через МФЦ смогли 2,4 тыс. человек. Об этом пишет РБК.

Речь идет про новую норму о внесудебном банкротстве, которая с 1 сентября 2020 года вступила в силу. Для того, чтобы воспользоваться нормой должник должен обратиться в МФЦ по месту жительства. Как следует из данных ЕФРСБ, за год действия процедуры МФЦ отклонили 7,6 тыс. обращений россиян, для 4,7 тыс. заявителей процесс был запущен.

Таким образом, к 1 сентября 2,4 тыс. россиян были признаны банкротами в упрощенном порядке. Эксперты отмечают, что данная процедура не стала массовой.

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