В нижней палате парламента раскритиковали россиян за безответственность в вопросах заключения брака.

Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья. Об этом сообщает МК со ссылкой на главу комитета о вопросам семьи, женщин и детей Тамару Плетневу.

В нижней палате парламента раскритиковали россиян за безответственность в вопросах заключения брака. Молодежь упрекнули в женитьбе ради торжества. С точки зрения Тамары Плетневой, молодые россияне не берут на себя ответственность за развод, потому что для них важнее праздник, организуемый на родительские деньги. Плетнева указала на то, что причиной этого поведения стало "отсутствие воспитания".

Плетнева также подвергла критике гражданские браки.

Это просто сожительство, чаще всего - временное. Если такое "сожительство" заканчивается регистрацией брака, то дети будут защищены. Тамара Плетнева, парламентарий.

Говоря о предложении приравнять гражданские браки к официальным после пяти лет совместной жизни, Плетнева заявила, что в комитете никогда не поддержат "непонятно что".

Ранее сообщалось, что во Львове гости пришли на свадьбу в нацисткой форме.

Видео: Дума ТВ / Youtube