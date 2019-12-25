Военные готовятся к прорыву по нескольким направлениям в сфере вооружения.

Россия заявила о прорыве в области СВЧ-оружия. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на главу управления перспективных межвидовых исследований Минобороны Сергея Панкова. Полковник объяснил, что в ближайшее время военные совершат прорыв в области новейших систем вооружения.

В таких областях, как лазерное и СВЧ-оружие, военная робототехника, гиперзвук, микросистемотехника, биотехнологии, информатика и нанотехнологии, стоит ожидать серьезных технологических прорывов Сергей Панков, полковник Минобороны России

Эксперт заметил, что технологические прорывы дадут новый импульс для развития системы вооружения российской армии. По словам Панкова, сейчас противоборство между государствами перетекает в сферу военной науки и технологий.

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