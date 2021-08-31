Россия ввела санкции против французской автомобильной корпорации Renault

Компания включена в перечень юрлиц, против которых действуют ограничительные меры в сфере военно-технического сотрудничества.

Правительство России включило французскую автомобильную корпорацию Renault SAS в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере военно-технического сотрудничества, против которых действуют ограничительные меры. Соответствующее постановление от 6 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Французский концерн указан в перечне под номером 75. Это решение стало частью ответных мер на действия западных стран. Напомним, Renault SAS прекратила работу в России в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине. Включение в санкционный список ограничивает возможности компании по ведению бизнеса в российской юрисдикции.

Ранее Piter.TV сообщал, что Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации товарного знака в России.

