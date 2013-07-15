Экспорт продукции в январе-июле нынешнего года достиг 530 млн долларов.

Россия увеличила поставки мяса птицы за границу на 23%. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт".

Отмечается, что экспорт продукции в январе-июле нынешнего года достиг 530 млн долларов. Три четверти объема составили части тушек кур и субпродукты. Рост закупок объясняется сокращением поставок мяса птицы из США и Бразилии из-за вспышек птичьего гриппа в этих странах. Кроме того, благодаря усилиям местных предпринимателей удалось нарастить производство.

Фото: pxhere.com