Объем экспорта российского замороженного минтая в Японию составил 651 тысячу долларов.

Россия установила рекорд по экспорту минтая в Японию по итогам января 2026 года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные японской таможенной статистики.

Отмечается, что объем экспорта российского замороженного минтая в Японию достиг максимального уровня в 651 тысячу долларов. Поставки возобновились после двухмесячного перерыва и существенно превысили октябрьский показатель прошлого года. Он составлял 333 тысячи долларов.

Также сообщается, что январские объемы импорта минтая из России уже составили четверть от суммарного за весь предыдущий год. По итогам 2025-го показатель составил 2,74 млн долларов в денежном выражении. Россия стала крупнейшим поставщиком этой рыбы в Японию. Второе место занимает США.

Ранее мы сообщали, что Казахстан увеличит импорт российской пшеницы в три раза.

Фото: Pixabay.com