  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:58
151
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Россия рассчитывает, что Япония даст взять пробы в районе сброса воды с "Фукусимы"

0 0

Дмитрий Чумаков оценил решение Токио начать сброс воды с местной АЭС.

Москва рассчитывает на то, что Япония проявит полную транспарентность в вопросе сброса воды с атомной электростанции "Фукусима" и даст экспертам взять пробы. Соответствующее заявление в рамках выступления на очередном заседании Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации сделал заместитель российского постоянного представителя в ООН Дмитрий Чумаков, выступая на заседании Генассамблеи всемирной организации. Дипломат пояснил, что его страна внимательно отслеживает то, как развивается ситуация в регионе.

Рассчитываем, что Токио проявит полную транспарентность в отношении влияния данного процесса на состояние окружающей среды и предоставит заинтересованным государствам всю необходимую информацию.

Дмитрий Чумаков, зампред РФ в ООН

Япония начала сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: аэс фукусима, генассамблея оон, дмитрий чумаков, оон, сброс воды, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Dyedysot Zeloaret
Сегодня 12:17

Юные и красивые хотят жаркого траха ---- https://s4.lv/salon

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии