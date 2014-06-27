Россия рассчитывает, что Япония даст взять пробы в районе сброса воды с "Фукусимы"

Дмитрий Чумаков оценил решение Токио начать сброс воды с местной АЭС.

Москва рассчитывает на то, что Япония проявит полную транспарентность в вопросе сброса воды с атомной электростанции "Фукусима" и даст экспертам взять пробы. Соответствующее заявление в рамках выступления на очередном заседании Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации сделал заместитель российского постоянного представителя в ООН Дмитрий Чумаков, выступая на заседании Генассамблеи всемирной организации. Дипломат пояснил, что его страна внимательно отслеживает то, как развивается ситуация в регионе.

Рассчитываем, что Токио проявит полную транспарентность в отношении влияния данного процесса на состояние окружающей среды и предоставит заинтересованным государствам всю необходимую информацию. Дмитрий Чумаков, зампред РФ в ООН

Япония начала сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций