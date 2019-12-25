Россия планирует в ближайшее время инвестировать в экономику Армении миллиард долларов

В 2021 году товарооборот между странами вырос.

Замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач на брифинге Восьмого армяно-российского межрегионального форума заявил, что Россия планирует в экономику Армении в ближайшее время инвестировать миллиард долларов. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что в 2021 году товарооборот между странами восстанавливается – рост составил 17%. При этом в 2020 году сокращение составило 4%.

У нас растет инвестиционное сотрудничество: более 2,2 млрд долларов совместно накопленные инвестиции из РФ в Армению. Мы знаем, что есть конкретные проекты на сумму в более еще $1 млрд, которые в ближайшее время поступят в экономику Армении. Дмитрий Вольвач, заместитель министра экономического развития РФ

Вольвач отметил, что инвестиции послужат очень серьезным вкладом в развитие экономических, социальных и культурных отношений между Россией и Арменией. По его словам, российские компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков Армении.

Ранее мы писали, что по итогам 2021 года ВВП России вряд ли составит более 4,2%.

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