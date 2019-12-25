Россия обошла Китай по числу случаев заражения COVID-19. Накануне в РФ зарегистрировали 6 198 новых случая в 84 регионах. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Теперь общее количество заболевших новой инфекцией в России - 87 147 человек. Это означает, что по числу заражённых РФ обошла Китай, где зафиксировано 83 912 случаев инфицирования.
Отметим, что больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 871. Далее идут Московская область — 638, Нижегородская область — 207, Республика Дагестан - 167, Санкт-Петербург - 161, Рязанская область — 85.
За сутки от коронавируса в России излечилось 579 человек. За весь период — 7 346.
За минувшие сутки скончалось 50 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 794 человека.
Ранее мы сообщали, что число смертей от коронавируса в России приблизилось к 800.
Обсуждение ( 0 )
Люди погибают, врачи погибают, больше чем в Китае, а китайцам сложнее было, они ничего еще не знали, ну а мы спасаем экономику какими жертвами, которая от 2 месяцев карантина даже бы не пошевелилась, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, так гласит пословица, русская народная.Вчера фильм показали про Китай, какие они молодцы, все меры строго приняли.., и был у них настоящий карантин. И только он принес результаты.