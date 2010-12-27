Россия начала скупать оборудование латвийского рыбоперерабатывающего завода

Предприятие в Латвии разорилось из-за запрета Россельхознадзор на поставку консервов в Россию.

Россия начала закупать оборудование крупнейшего рыбоперерабатывающего предприятия Латвии после его банкротства. Чтобы рассчитаться с долгами, Sabiedriba IMS продает свою технику на аукционе, сообщило "Экономика сегодня".

На предприятии в северной части области Курземе работали около 200 человек. Завод успешно функционировал до тех пор, пока Россельхознадзор не запретил поставки рыбных консервов из Латвии. Дело в том, что в 2015 на нем обнаружили системные нарушения во время инспекций. Так как Россия являлась основным покупателем, после запрета предприятие обанкротилось.

После банкротства завод начал продавать оборудование стоимостью более трех миллионов евро. Некоторые приборы купила компания Zitari LZ, которая перепродает технику в Россию. Стоит отметить, что российская сторона приобретает ее по более выгодной цене, чем за товары платили латвийские заводы-банкроты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец купил в магазине "Краковскую" колбасу с опарышами.

Фото: pixabay.com