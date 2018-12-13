Жюри РИО выбрало проект памятника Александру III в Гатчине

Российское историческое общество (РИО) объявило итоги конкурса на создание памятника императору Александру III. Скульптуру установят во дворе Большого Гатчинского дворца. Об этом сообщает пресс-служба РИО.
Жюри склоняется к тому, чтобы отдать свое предпочтение проекту Владимира Бродарского.
Сергей Нарышкин, председатель общества, директор Службы внешней разведки
Установить памятник Александру III попросили сотрудники Гатчинского музей. Конкурс на лучший макет был объявлен в мае 2018 года. Проект скульптуры требовалось создать на основе сохранившихся первых эскизов монумента императору Александру III работы скульптора Паоло Трубецкого, изображающего монарха сидящим в кресле.
В музее надеются, что памятник будет готов к марту 2020 года. Именно тогда будет отмечаться 175 лет со дня рождения Александра III.
Перед Днем Победы в сквере на Молдагуловой установили памятник Герою Советского союза.
Фото: Александр III/ ВК
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