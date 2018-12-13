Жюри РИО выбрало проект памятника Александру III в Гатчине

РИО - российское историческое общество.

Российское историческое общество (РИО) объявило итоги конкурса на создание памятника императору Александру III. Скульптуру установят во дворе Большого Гатчинского дворца. Об этом сообщает пресс-служба РИО.

Жюри склоняется к тому, чтобы отдать свое предпочтение проекту Владимира Бродарского. Сергей Нарышкин, председатель общества, директор Службы внешней разведки

Установить памятник Александру III попросили сотрудники Гатчинского музей. Конкурс на лучший макет был объявлен в мае 2018 года. Проект скульптуры требовалось создать на основе сохранившихся первых эскизов монумента императору Александру III работы скульптора Паоло Трубецкого, изображающего монарха сидящим в кресле.

В музее надеются, что памятник будет готов к марту 2020 года. Именно тогда будет отмечаться 175 лет со дня рождения Александра III.

Перед Днем Победы в сквере на Молдагуловой установили памятник Герою Советского союза.

Фото: Александр III/ ВК