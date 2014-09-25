Российско-Германская палата приобрела офис в "Аквилон Links"

Крупная бизнес ассоциация купила помещение 450 кв. м. в центре Петербурга.

Российско-Германская внешнеторговая палата (РГВТП) купила офис площадью 450 кв. м в бизнес-центре класса А "Аквилон Links" на Парфеновской улице, 12. Об этом 1 октября сообщила компания Maris — брокер сделки.

РГВТП объединяет около 750 немецких, российских и международных компаний. Новый офис палаты находится в здании с черновой отделкой, и помещения будут адаптированы под мероприятия с участием членов ассоциации.

Бизнес-центр "Аквилон Links" был построен в 2022 году в Адмиралтейском районе, его общая площадь превышает 11,2 тыс. кв. м. По данным Maris, в первом полугодии 2025 года в Петербурге ввели в эксплуатацию пять офисных объектов общей арендопригодной площадью более 80 тыс. кв. м. Во втором полугодии планируется ввод ещё около 39 тыс. кв. м. Общая площадь офисов классов А и В в городе на июнь составила 4,35 млн кв. м. Аналитики прогнозируют, что при стабильной экономической ситуации объем нового предложения в 2025 году может удвоиться по сравнению с результатами 2024-го.

Фото: pxhere