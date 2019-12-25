Прогнозируется, что в ближайшие пять лет поставки продолжат расти.

Россия обогнала Австралию, Аргентину и Бразилию по экспорту говядины в Китай. Тем самым российский продукт заполнил крупнейший рынок мира. Эксперты предполагают, что в ближайшие пять лет поставки мяса будут расти. Об этом пишет "РИА Новости".

В первом квартал 2021 года Китай купил 3,7 тыс. тонн говядины из России. Это в 20 раз больше, чем годом ранее. Доля Китая в общем объеме экспорта мяса крупного рогатого скота (КРС) составила более 55%.

В январе-марте Россия за границу поставила 6,5 тыс. тонн говядины. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Лиректор ЦЭО Россельхозбанка Андрей Дальнов отметил, что рост экспорта в первом квартале этого года связан с эффектом низкой базы, а также с конкурентоспособной ценой.

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