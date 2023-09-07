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Российские военные уничтожили украинский блиндаж с помощью дрона-камикадзе

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Боевая задача выполнена в зоне СВО.

Военнослужащие из Первой гвардейской танковой армии Западного военного округа с помощью дрона-камикадзе уничтожили в зоне проведения специальной военной операции украинский блиндаж. Известно, что объект противника располагался в районе населенного пункта Берестовое на купянском направлении. Журналисты из информационного агентства "РИА Новости" разместили в социальных сетях кадры с моментом ликвидации цели. В видеозапись замет но, что беспилотник сначала выявляет замаскированный блиндаж ВСУ, после чего наносит туда удар.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: беспилотник, западный военный округ, зво, купянское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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