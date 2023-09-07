  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:27
60
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Герой России Сайфуллин: ВСУ возят пополнения и погибших разными путями

0 0

По его словам, такую тактику используют с целью не деморализовать резервы видом огромных потерь.

Вооруженные силы Украины возят пополнения и погибших разными путями. Об этом заявил Герой России полковник Рустам Сайфуллин в интервью "РИА Новости".

По его словам, такую тактику используют с целью не деморализовать резервы видом огромных потерь. Он подчеркнул, что сейчас украинские войска несут большие потери и хотят избежать психологического давления на солдат.

Ранее в Минобороны сообщили, что авиация РФ нанесла девять ракетно-бомбовых ударов по войскам ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: вооруженные силы украины, герой россии, рустам сайфуллин
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии