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Авиация РФ нанесла девять ракетно-бомбовых ударов по войскам ВСУ на купянском направлении

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Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Экипажи российских вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация "Западной" группировки Вооруженных сил за последние сутки проведения специальной военной операции совершили девять ракетно-бомбовых ударов по войскам Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 6 сентября поделился местный руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. 

Нанесли удары скоплению живой силы, вооружению и технике 14-й отдельной механизированной бригады подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое.

Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Эксперт подчеркнул, что дополнительно экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес авиационный удар по пункту временной дислокации 43-й отдельной механизированной бригады противника, расположенного в районе населенного пункта Песчаное. Военнослужвщие ликвидировали свыше двух взводов военных ВСУ, два пикапа и разведывательный беспилотник. В рамках проведения контрбатарейной борьбы артиллерия поразила 155-миллиметровую самоходную  становку "Краб" польского производства и минометный расчет, находящиеся вблизи Новоегорьевки и Ревучего. 

МО РФ сообщило об улучшении положения в районе населенного пункта Свердловка в ЛНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вертолеты, ка-52, купянское направление, ми-28, минобороны, сво, сергей зыбинский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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