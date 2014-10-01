Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российская "Западная" группировка сил в ходе проведения специальной военной операции за минувший день улучшила свое тактическое положение в районе населенного пункта Свердловка, расположенного в Луганской Народной Республике. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 6 сентября поделился местный руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. В министерстве по обороны добавили, что отражены атаки со стороны штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

При поддержке авиации и артиллерии ведением активной обороны улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Свердловка Луганской Народной Республики. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

На территории потери противника составили до 40 человек личного состава, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin американского производства, а также гаубица Д-30.

Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России