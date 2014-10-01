МО РФ сообщило об улучшении положения в районе населенного пункта Свердловка в ЛНР

Российская "Западная" группировка сил в ходе проведения специальной военной операции за минувший день улучшила свое тактическое положение в районе населенного пункта Свердловка, расположенного в Луганской Народной Республике. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 6 сентября поделился местный руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. В министерстве по обороны добавили, что отражены атаки со стороны штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.
При поддержке авиации и артиллерии ведением активной обороны улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Свердловка Луганской Народной Республики.
Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"
На территории потери противника составили до 40 человек личного состава, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin американского производства, а также гаубица Д-30.
Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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