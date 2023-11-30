Российские военные нанесли удары по трем бригадам ВСУ на южнодонецком направлении

Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции при поддержке артиллерии за последние сутки совершили удары по позициям Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад противника, размещенных в районах населенных пунктов Угледар и Урожайный, а также 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Новодаровки Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 ноября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

Уничтожены склад боеприпасов, реактивная система залпового огня "Град", два минометных расчета, два автомобиля, до 160 военнослужащих противника. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Офицер пояснил, что военнослужащими пресечена попытка атаки подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Дополнительно была сорвана ротация подразделений 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Угледара, Антоновки и Никольского. Олег Чехов уточнил, что барражирующим боеприпасом "Ланцет" ликвидирована боевая бронированная машина противника.

Минобороны показало кадры боевого патрулирования МиГ-31.

Фото и видео: Минобороны России