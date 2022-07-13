Российские подростки оттаскали сверстницу за волосы в лагере и попали на видео

Дети избивали девочку ногами, ударили о кровать.

Российские подростки оттаскали сверстницу за волосы. Инцидент произошел в детском в лагере под Магнитогорском и попал на кадры. По социальным сетям распространился ролик, на котором видно, что несовершеннолетние избивают ногами по голове девочку. При этом одна из обидчиков ударила пострадавшую о кровать. Злоумышленники самостоятельно фиксировали на камеры мобильных устройств свои издевательства над жертвой. При этом дети смеялись над происходящим. О конфликте стало известно благодаря женщине, у которой в данном лагере отдыхал ребенок.

Мой ребенок отдыхал в "Уральских зорях", и все бы ничего, все понравилось, но вчера он поделился со мной вот таким видео. одна из подписчик группы "Черное&Белое. Магнитогорск" во "ВКонтакте"

Женщина полагает, что администрация детского лагеря ничего не знала о случившемся избиении девочки. Пользователи в комментариях к посту в соцсети посоветовали россиянке обратиться в правоохранительные органы. На текущий момент руководство "Уральских зорь" объявил о том, что установило личности всех нарушителей. Видео изучает полиция по Челябинской области. Оперативники определили, что потасовка происходила в июне, в конце первой смены отдыхающих.

Работнику магазина, который избил петербурженку, продлили срок задержания.

Фото и видео: Одноклассники / Видео группы Что в Магнитке?