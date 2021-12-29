Российские пекари пожаловались на ценовое давление ритейлеров

Соответствующее письмо направили замглавы Минсельхоза Оксане Лут.

Президент Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин направил замглавы Минесельхоза Оксане Лут письмо. Он просит разобраться с ценовым давлением со стороны ритейлеров, которые используют доминирующее положение по отношению к производителям хлеба. Об этом пишет "Коммерсант".

Поводом для обращения стало то, что "Магнит" отказался продавать хлеб производителя Курскхлеба". Это произошло после того, как производитель отказался снизить отпускные цены на 12,9%.

Как сообщили Forbes в пресс-службе "Магнита", стоимость продукции "Курскхлеба" в среднем выше локального рынка. А это, подчеркивает ритейлер, сейчас чувствительно для покупателей в связи с высокой инфляцией.

Мы полностью перераспределили долю "Курскхлеба" между другими менее крупными производителями региона, которые предлагают более доступные цены при том же уровне качества. В результате мы сейчас можем сдерживать цену на полке для покупателей", — сообщили в сети.

Ранее мы писали, что торговые сети стали ограничивать наценки на базовые товары.

Фото: pixabay