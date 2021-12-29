Российские аграрии столкнулись с дефицитом аммиачной селитры

Урожай может снизиться на 25-50%.

В России некоторые аграрии столкнулись с дефицитом аммиачной селитры накануне посевной кампании. Как сообщает "Коммерсант", из-за недостатка удобрений урожай может снизиться на 25-50% от запланированного.

Отмечается, что аграрии используют аммиачную селитру ранней весной для подкормки озимых и яровых культур. Дефицит аммиачной селитры оценивается в 100 тыс. тонн в месяц. По информации издания, в 2021 году цены на азотные удобрения стали выше в связи с подорожанием газа, которые используется при их производстве.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о запрете на два месяца экспорта удобрений. Запрет начинает действовать со 2 февраля. Соответствующее решение власти приняли для успешного завершения посевной кампании аграриями. Необходима такая мера была и для беспрерывной работы предприятий промышленного сектора.

Ранее мы писали, что в России создадут службу "цифровых атташе".

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