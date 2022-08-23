Российские Ту-95МС пролетели над Японским морем

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также истребители Су-30СМ Воздушно-космических сил совершили пролет над акваторией Японского моря. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы министерства по обороне. Известно, что часть маршрута авиация сопровождалась южнокорейскими бортами американского производства F-16, находящимися на службе местных ВВС.
Два Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около семи часов.
пресс-служба Минобороны России
В Киев с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда.
Фото и видео: Минобороны России
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