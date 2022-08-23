Российские Ту-95МС пролетели над Японским морем

Над регионом авиацию сопровождали самолеты f-16 ВВС Южной Кореи.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также истребители Су-30СМ Воздушно-космических сил совершили пролет над акваторией Японского моря. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы министерства по обороне. Известно, что часть маршрута авиация сопровождалась южнокорейскими бортами американского производства F-16, находящимися на службе местных ВВС.

Два Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около семи часов. пресс-служба Минобороны России

В Киев с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда.

Фото и видео: Минобороны России