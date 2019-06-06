Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм "Рокетмен"

Из российской версии байопика про Элтона Джона были вырезаны гей-сцены и эпизоды с наркотиками.

Общественная организация "Российская ЛГБТ-сеть" призывала бойкотировать урезанную версию фильма "Рокетмен" про певца Элтона Джона. Заявление опубликовано на официальном сайте сети.

Мы не знаем, является ли решение изменить фильм результатом неприкрытой гомофобии руководства кинокомпании, или прокатчики решили перестраховаться. Но мы считаем произошедшее возмутительным актом цензуры и призываем бойкотировать урезанную версию фильма,

- написали в Российской ЛГБТ-сети

В организации предположили, что компания прокатчик основывался на "Законе о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних". По мнению сети, этот закон способствует росту уровня непринятия ЛГБТИК в обществе и создает условия для дискриминации, нарушения прав и насилия в отношении людей нетрадиционной ориентации.

Напомним, что из российской версии "Рокетмена" были вырезаны гей-сцены и эпизоды с наркотиками. Министр культуры РФ Владимир Мединский сказал, что прокатчик действовал в рамках закона.

Видео: Columbia Pictures,