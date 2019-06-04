Мединский прокомментировал вырезанные из "Рокетмена" сцены

Из российской версии байопика про Элтона Джона были вырезаны гей-сцены и эпизоды с наркотиками.

Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал решение прокатчика вырезать ряд сцен из российской версии фильма "Рокетмен". По мнению главы минкульта, прокатчик действует в рамках закона. Об этом сообщает "Интерфакс".

Прокатчик опирается на действующее законодательство. В правовом государстве должны править не частные эстетические и сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон, как в России сейчас, так и должно быть,

- сказал Мединский

Он также отметил, что в кинотеатры выходит та версия картины, которую представляет прокатчик. Это по его словам касается всех фильмов, а не только "Рокетмена".

Напомним, что премьера "Рокетмена" в России запланирована на 6 июня 2019 года. Из российской версии байопика про Элтона Джона были вырезаны гей-сцены и эпизоды с наркотиками.

Видео: YouTube/ Columbia Pictures, Совет Федераций